Spriječena dva napada IDIL-a u Australiji: Bomba u avionu i otrovni plin u javnom prijevozu

Foto: EPA

Komandir tzv. Islamske države naredio je grupi Australaca da naprave bombu koja će biti postavljena u avionu Etihad Airwaysa koji je trebao poletjeti iz Sydneyja.

Improvizirani eksplozivni uređaj trebao je biti prokrijumčaren na let 15. jula, ali presretnuti su prije nego su uspjeli doći do sigurnosnih provjera na aerodromu. Komesar australske policije Michael Phelan kazao je kako su naredbe stigle od visokog člana IDIL-a.



Dijelove za bombu poslao je muškarcima u Australiju putem međunarodnog kargo leta iz Turske s uputama kako da naprave bombu.



"Riječ je o vrlo efektnom i vojnom uređaju visoke klase, ali ne mogu dati detalje jer još istražujemo. Ovo je jedna od najsofisticiranijih urota koje su pokušane na australskom tlu", rekao je Phelan.



Jedan od muškaraca donio je uređaj na aerodrom u Sydneyju u prtljagu i pitao brata da ga ponese na let sa sobom. Brat nije znao šta se nalazi unutra. Iz nekog razloga muškarac je potom otišao s torbom, a brat je otišao u avion. Nisu prošli check-in.



Drugi pokušaj terorističkog napada trebalo je da bude izveden hemijskim oružjem, odnosno veoma toksičnim plinom u javnom transportu. Australska policija uspjela je spriječiti članove IDIL-a da izrade oružje od sumpor-vodika koje bi usmrtilo veliki broj ljudi.



Uhapšeni Khaled Khayat (49) i Mahmoud Khayat (32) optuženi su po dvije osnove za terorizam. Prema informacijama policije, s IDIL-om su počeli komunicirati u aprilu ove godine. Uhapšeni su 29. jula, tri dana nakon što su od obavještajnih agencija dobili informacije o mogućim napadima.



Treći muškarac čije ime nije objavljeno je još na ispitivanju, dok je četvrti pušten na slobodu.