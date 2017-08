Španski teroristi imali 120 kanistera s gasom, napade planirali šest mjeseci

Foto: EPA

Dvanaest članova terorističke ćelije koja je izvela dva napada ove sedmice u Barceloni imali su 120 kanistera s gasom i planirali ih koristiti u napadu vozilima, objavila je španska policija.

Kanisteri su pronađeni u kući koju su teroristi koristili, a koja je eksplodirala u gradu Alcanaru u srijedu navečer. Policija je kazala kako znaju ko je upravljao kobijem koji je usmrtio 13 osoba u Las Ramblasu u Barceloni, ali da ge neće imenovati, te da je u bijegu.



U drugom napadu koji se dogodio u Cambrilsu poginula je jedna žena. Petorica osumnjičenih su ubijeni.



Šef katalonske policije Josep Lluis Trapero kazao je kako su teroristi planirali ovaj napad šest mjeseci. Osim jednog koji je u bjekstvu, ostala su još dva osumnjičena muškarca koja tek trebaju biti identifikovana. Pretpostavlja se da su uhapšeni zbog povezanosti s eksplozijom kuće.



Španski mediji objavili su da je riječ o muškarcima Youssef Aallaa, brat jednog od osumnjičenih koji je ubijen u Cambrilsu, a Abdelbaki Es Satty, imam iz Ripolija. Imam j napustio džamiju u junu i više ga niko od tada nije vidio. Predsjednik zajednice kazao je kako se imam odlučio vratiti u Maroko.



Nije još poznato da li su tri vozila iznajmljena na kreditnu karticu Younesa Abouyaaqouba. Jedno je korišteno u napadu Las Ramblas, drugo u napadu na grad Vik, a treći u Ripoliju.



Trapero je rekao kako nemaju informacija da je osumnjičeni koji je u bijegu prešao granicu s Francuskom. Istakao je kako su planirali sva tri vozila napuniti eksplozivnim materijalom pa izvesti napade. Španski mediji objavili su kako su teroristi planirali izvesti napad na katedralu Safrada Familia.



Kada je kuća eksplodirala, jedan podstanar je poginuo, a drugi je bio teško povrijeđen te je preminuo. Policajci su ih pokušali izvući, ali je uslijedila nova eksplozija u kojoj je povrijeđeno šest policajaca i dva vatrogasaca.



Otkriveno je tijelo još jednog podstanara. Mislili su da je riječ o tajnoj laboratoriji droge, ali je to odbačeno nakon što je napada kombijem. U njemu su pronađeni dokumenti dvojice podstanara.



U kući su pronašli 105 narandžastih boca butana, a vozila su unajmili od kompanije koja je udaljena 177 kilometara od ove kuće. Eksploziju u kući su izazvali greškom.



O napadu u Cambrilsu se zna da je izveden Audijem A3 koji se zabio u policijski automobil i prevrnuo. Povrijeđen je jedan policajac. Napadači su istrčali i policija ih ubija, osim jednog koji je nožem ranio prolaznicu (preminula od povreda), a potom i on biva ubijen. Na sebi su imali lažni eksploziv, a imali noževe, mačete i sjekiru. Pronađen je i treći unajmljeni kombi.



Kada je u pitanju automobil Ford koji je projurio kada ga je policija zaustavljala u Barceloni, a koji je pronađen nakon 45 minuta 10 kilometara van grada s ubijenim 34-godišnjim Špancem, mediji objavljuju da ga je oteo upravo vozač kombija Moussa Oukabir (17), te ga je ubio nožem, što je utvrđeno naknadno. U ovoj jurnjavi povrijeđena su dva policajca.



Sumnja se da je imam Satty utjecao na mlade muškarce, dobi od 17 do 34 godine, da izvedu ove napade. Niti jedan od osumnjičenih za napade nisu imali dosje povezan sa terorizmom niti sličnim krivičnim djelima.