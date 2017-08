Španske vlasti vjeruju da je terorista koji je u bijegu vozio kombi u Barceloni

Foto: EPA

Istražitelji vjeruju da je osumnjičeni terorista koji je u bijegu Younes Abouyaaqoub (22) bio vozač kombija koji je ubio 13 osoba, a više od 100 ranio u centru Barcelone, rekao je zvaničnik katalonskih vlasti, prenosi Reuters.

Španska policija i dalje traga za Abouyaaqoubom, jedinim preostalim članom terorističke ćelije koja je izvršila dva teroristička napada. Iako su u prvi mah tvrdili da je vozač kombija iz La Ramble ubijen u akciji policije, sada ističu da je osumnjičeni porijeklom iz Maroka, koji je u bijegu odgovoran za najkrvaviji napad.



Joaquim Forn, zadužen za unutrašnje poslove Katalonije, na pitanje da li je Abouyaaqoub bio vozač rekao je da je to jedna od linija istrage.



"To je glavna linija i sve upućuje na to. Danas ćemo objasniti zašto smo došli do tog zaključka", rekao je, prenosi Reuters.



Policija je tokom noći provodila pretrese u gradu Ripoll, gdje je većina terorista živjela. Svi ostali članovi ćelije su ili uhapšeni ili ubijeni u akcijama policije.