Španska vlada: Teroristička ćelija koja je izvela napad u Braceloni potpuno razorena

Foto: EPA

Teroristička ćelija koja je ogranizovala napad u Barceloni u kojem je 13 osoba preminulo potpuno je razorena, saopćila je španska vlada.

Službenici su kazali da su došli do zaključka nakon što su istražili ljude koji umrli, one koji su uhapšeni, te one koji su privedeni radi istraživanja identiteta. Katalonska policija saopćila kako je moguće da će biti još hapšenja.



Terorističku ćeliju činilo je 12 muškaraca. Katalonski ministar unutrašnjih poslova Joaquim Forn kazao je kako se policijska akcija neće smatrati okončanom dok svi osumnjičeni ne budu u pritvoru. Osim ovih, teroristi su planirali i sofisticiranije napade, ali eksplozija koja se u srijedu dogodila u kuću u Alcanaru uništila im je materijale za bombu, pa su izveli jednostavnije napade vozilima.



U kući u kojoj se dogodila eksplozija policija je pronašla ostatke najmanje tri osobe.



Policija još traga za Špancem marokanskog porijekla Younesom Abouyaaqoubom (22) koji je osumnjičen da je upravljao kombijem. Živio je u gradu Ripoll sjeverno od Barcelone. Tri osobe uhapšene su u ovom mjestu i jedna u Alcanaru. Provedena je i racija u njegovom stanju.



Danas će biti održan skup za odavanje počasti žrtvama u katedrali Sagrada Familia kojoj će prisustvovati kralj Felipe i kraljica Letizia. Do sada je identifikovano imenom i prezimenom pet žrtava: Amerikanac Jared Tucker (43), Kanađanin Ian Moore Wilson, Španac Francisco Lopez Rodriguez, te Italijani Bruno Gulotta (35) i Luca Russo (25).



Ambasade su objavile da je među poginulima 74-godišnja Portugalka, 40-godišnja Argentinka, te Belgijanac.