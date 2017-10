Španska vlada danas odlučuje o katalonskoj deklaraciji

Foto: EPA-EFE

Španska vlada će se danas u devet sati sastati kako bi odlučila o odgovoru na Puidgemontovo obraćanje katalonskom parlamentu, prenosi Reuters.

Katalonski lider Carles Puigdemont bi trebalo da se vrati na put zakona ako želi da dođe do razgovora i on nema prava da nameće posredovanje s vladom, izjavila je zamjenica španskog premijera Soraya Saenz de Santamaria.



Prethodno je Puidgemont, u obraćanju regionalnom parlamentu, rekao da prihvata "mandat naroda" za otcjepljenje od Španije, ali od parlamenta Katalonije zatražio da tu odluku suspendira, kako bi se dalo više vremena za pregovore sa Madridom.



"Ni Puidgemont ni bilo ko drugi ne može nametati posredovanje. Bilo kakav dijalog među demokratama mora da se odvija u okviru zakona", rekla je Saenz de Santamaria.



Ona je dodala da Puidgemont "ne zna gdje je, ni gdje ide, kao ni sa kim želi da ide", prenio je AFP.



Puidgemont se, u obraćanju regionalnom parlamentu, uzdržao od jasnog zahtjeva za proglašenje nezavisnosti, ali je prostor za otcjepljenje Katalonije ostavio otvorenim.



"Preuzimam mandat naroda da Katalonija postane nezavisna republika", rekao je on u govoru.



Nakon govora lidera Katalonije uslijedilo je potpisivanja deklaracije o nezavisnosti, koja je potom suspendirana.