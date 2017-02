Snowden II: Saradnik NSA optužen da je ukrao 50 terabajta povjerljivih podataka

Bivši saradnik američke Nacionalne sigurnosne agencije (NSA) Harold Martin optužen je u srijedu po 20 tačaka optužnice koje ga terete zbog navodne kraće 50 TB povjerljivih dokumenata.

Foto: EPA

Kao uposlenik kompanije Booz Allen Hamilton, Martin je dobio pristup velikom broju povjerljivih dokumenata, a ukoliko bude prglašen krivim mogao bi biti osuzđen na kaznu zatvora do 10 godina.



Sličnosti sa Edwardom Snowdenom su očite jer su obojica radili za istu kompaniju, ali američka vlada insistira na jednoj važnoj razlici, a to je da 52-godišnji Martin ukradene podatke nije distribuirao kao što je to uradio Snowden.



The Washington Post je tokom sedmice objavio da je Martin ukrao oko 50 TB podataka, što bi značilo d aje riječ o najvećoj količini ukradenih vladinih informacija. Kako tvrde zvaničnici, značajna količina ukradenog materijala odnosi se na alate za špijunažu.



Martin je uspio ukrasti podatke i odnijeti ih svojoj kući nakon što je zloupotrijebio ovlasti koje su mu uručene u sklopu ugovora sa NSA i još šest vladinih agencija. Za vladu je radio od 1993. godine, uhapšen je u oktobru 2016., a pred sudijom će se pojaviti 14. februara.