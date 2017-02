Sjeveroistok Sjedinjenih Država zahvaćen je snježnom mećavom, škole su zatvorene, a aviokompanije su otkazale više hiljada letova, prenose mediji.

Prema prognozama u New Yorku se očekuje do 30 centimetara snijega. Nevrijeme je najavljeno dan ranije, kada su zabilježene proljetne temperature više od 16 stupnjeva Celzijusa u New Yorku.



Oko 3000 letova u i iz New Yorka, Bostona, Philadelphije je otkazano. U tim gradovima su škole zatvorene.