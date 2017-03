Sjevernokorejac uhapšen nakon smrti Kim Jong-nama će biti pušten na slobodu

Ri Jong Chol

Sjevernokorejac koji je uhapšen u Maleziji zbog sumnje da je povezan sa smrću Kim Jong-nama bit će oslobođen u petak, javlja BBC.

Malezijski tužilac Mohamed Apandi Ali je rekao da je Ri Jong Chol slobodan čovjek jer nema dovoljno dokaza kako bi ga optužio za smrt polubrata sjeverokorejskog lidera Kim Jong-una, koji je umro 13. februara nakon što je otrovan VX nervnim agensom.



Dvije žene su u srijedu optužene za ubistvo.



Malezija je danas saopćila da će okončati bezvizni režim za Sjevernokorejce zbog "sigurnosnih razloga".



Sjevernokorejci su mogli bez viza posjećivati Maleziju i u njoj provoditi do 30 dana. Ipak, bezvizni režim zvanično prestaje važiti 6. marta.



Za Jong-namovu smrt optužene su Doan Thi Huong iz Vijetnama i Siti Aisyah iz Indonezije. On je otrovan dok se pripremao za let s aerodroma u Kuala Lumpuru, a četiri dana nakon njegove smrti uhapšen je Ri Jong Chol jer nije imao validne putne isprave.