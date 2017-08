Šef katalonske policije: Osumnjičeni za napad u Barceloni možda je već u Francuskoj

Josep Lluis Trapero (Foto: AFP)

Šef katalonske policije rekao je u nedjelju kako se ne može isključiti da je osumnjičeni za napad kombijem u Kataloniji pobjegao u susjednu Francusku.

"Ne kažem da imamo informaciju o tome, no kao mogućnost, očito se moglo dogoditi", izjavio je Josep Lluis Trapero na konferenciji za medije u Barceloni. Rekao je da su odmah nakon napada u četvrtak pojačane granične kontrole.



Trapero je dodao i da je u kombiju, kojim je ubijeno 13 osoba na ulici La Rambla, bila samo jedna osoba, ali nije mogao potvrditi da je to bio 22-godišnji Younes Abouyaaqoub kojeg su brojni mediji prokazali kao vozača. Abouyaaqoubova majka je u subotu u gradiću Ripollu pozvala sina da se preda policiji jer bolje da je u zatvoru nego mrtav. Bližnji i susjedi su rekli da ne znaju gdje je, ni je li živ ili mrtav. Trapero je rekao da ne može potvrditi da je u bijegu.



Šef policije je kazao kako su pronašli ostatke dva tijela u kući u mjestu Alcanar gdje je grupa pripremala eksplozivni materijal u noći sa srijede na četvrtak. Time je broj poginulih u slučajnoj eksploziji prilikom rukovanja plinskim bocama porastao na dvije osobe. Policija je, naime, dosad bila pronašla jednog mrtvog i jednog ranjenog. Ranjena osoba je uhapšena.



Trapero, međutim, nije otkrio identitet poginulih. Rekao je kako policija vjeruje da se u kući pripremao napad eksplozivom jer su pronašli materijale koje je IDIL koristio u nekim ranijim napadima. Policija je u ruševnoj kući otkrila oko 120 plinskih boca. Mediji navode kako policija traga za imamom iz Ripolla Abdelbaquijem Es Sattijem, koji je mogao utjecati na mladiće i sudjelovati u napadima.



On je u utorak otišao iz stana u Ripollu rekavši sustanaru da ide u Maroko porodici. Od tada se ne zna ništa o njemu. Zasad se ne zna da li je on jedan od poginulih u eksploziji kuće u Alcanaru.