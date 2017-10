Predsjednik Austrijske narodne partije (OVP) i aktuelni ministar vanjskih poslova Sebastian Kurz proglasio je pobjedu na današnjim vanrednim parlamentarnim izborima, prenose austrijski mediji.

Kurz je rekao da OVP ima veliku odgovornost te da će boriti svim silama i biti potpuno predani Austriji kako bi stvorili novu kulturu i doveli do pozitivnih promjena.



Nakon pobjede Austrijske narodne partije (OVP) na čijem čelu se nalazi Kurz izvjesno je da će aktuelni ministar vanjskih poslova postati novi savezni kancelar.



Kurzova stranka je prema 86,2 posto prebrojanih glasova osvojila 31,6 posto glasova, a slijede je Socijaldemokratska partija (SPO) aktuelnog kancelara Christiana Kerna sa 26,9 posto glasova i Partija slobode (FPO) sa 26,0 posto glasova. Na osnovu ovih rezultata, OVP će najvjerovatnije morati parlamentarnu većinu tražiti u redovima FPO-a.



Pobjedu na današnjim izborima Kurz je ostvario na promicanju planova za smanjenje priliva imigracije i radnika iz siromašnijih istočnoevropskih država čime je osigurao glasove radikalne desnice.



U austrijskom parlamentu naći će se i Neos sa 5,1 posto glasova te i Lista Petera Pilza sa 4,4 posto glasova. Austrijski mediji prenose da su najveći poraz doživjeli Zeleni koji sa 3,9 posto glasova ne prelaze izborni cenzus ukoliko ovako ostane do konačnog rezultata.







Kurz je na mjesto ministra vanjskih poslova Austrije imenovan kada je imao samo 27 godina čime je postao najmlađi šef diplomatije u historiji Evrope. Mediji su pisali kako je njegovo imenovanje bilo glavna tema u Austriji, a diskusija se kretala između pitanja hoće li Kurz biti od koristi ili će zemlju izvrgnuti podsmjehu.



On je 14. maja ove godine izabran za predsjednika OVP-a nakon čega je odmah predložio raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora zbog nesuglasica u vladajućoj koaliciji.



Kurz je u BiH poznat kao političar koji se zalagao za promjenu Ustava BiH ističući da nema objektivnog razloga zbog kojeg ne bi bilo moguće usklađivanje etničkih kolektivnih prava i individualnih građanskih prava koje bi omogućilo efektivno sudjelovanje pojedinca u pluralističkoj demokratiji.



"Pitanju Ustava bi se trebalo pristupiti što prije moguće i orijentirano ka cilju. Odlučujući faktor će biti konstruktivne snage unutar zemlje, možda i iz civilnog društva, te jedinstven, jasan pravac prijatelja Vaše zemlje. Protekle sedmice su mi pokazale da se u Bosni i Hercegovini dešava unutrašnja promjena. Njih bi kao Evropska unija trebali podržati", izjavio je Kurz u jednom od ranijih intervjua za Klix.ba.



On je 2016. godine poručio kako će Austrija i dalje ostati najveći strani investitor u BiH i da će učiniti dodatne napore kako bi se povećao obim novih austrijskih investicija u Bosni i Hercegovini.



Žestoke reakcije u našoj zemlji ove godine izazvala je izjava Kurza da se u Sarajevu ženama plaća da potpuno pokrivene izlaze na ulicu, kako bi promijenile sliku u gradu.



Austrijskog ministra vanjskih poslova demantovali su ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, ali i Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) koja je saopćila kako nema saznanja o toj pojavi.



Na današnjim izborima pravo glasala imalo je skoro 6,4 miliona građana koji su imali priliku birati 183 predstavnika u zakonodavnom organu vlasti, odnosno Nacionalnom vijeću.



Lider OVP-a sa 31 godinom najvjerovatnije će postati najmlađi kancelar u historiji Austrije i najmlađi šef vlade u svijetu.