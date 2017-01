Nakon što je američki predsjednik Donald Trump naredio zabranu ulaska u SAD svim građanima sedam većinski muslimanskih zemalja, u nekoliko aerodroma širom države organizovani su protesti.

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump naredio zabranu ulaska u SAD svim građanima sedam većinski muslimanskih zemalja, u nekoliko aerodroma širom države organizovani su protesti.

Vjerovatno najveći je onaj na Međunarodnom aerodromu Seattle-Tacoma gdje oko 3.000 osoba skoro 24 sata blokira ulaze i terminale. Došlo je do nekoliko incidenata, a policija je u jednom slučaju bila prisiljena koristiti suzavac. Kako javljaju lokalni mediji, nekoliko osoba je uhapšeno.



Kako bi aerodrom funkcionisao, osoblje sprovodi putnike kroz sporedne prostorije kako bi došli do aviona ili do izlaza iz terminala.



Istovremeno, oglasio se i guverner savezne države Washington Jay Inslee osudivši Trumpovu naredbu nazvavši je okrutnom.



Podsjećamo, Trump je u petak potpisao izvršnu naredbu kojom je zabranjen ulazak u SAD za sve državljane Sirije, Irana, Iraka, Libije, Somalije, Jemena, Alžira i Sudana. Naredba se odnosi na sve državljane, čak i na one koji su imali uredno izdatu vizu ili zelenu kartu.



Privremena zabrana ulaska trebala bi da važi 90 dana, a Trump je u potpunosti na 120 dana obustavio i program prihvata izbjeglica izuzev sirijskih kršćana.



Federalni sud SAD-a je naknadno suspendovao Trumpovu odluku koja se odnosi na deportovanje građana navedenih zemalja.