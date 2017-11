Saudijska Arabija naredila svojim državljanima da napuste Liban

Foto: EPA-EFE

Saudijska Arabija naredila je svojim građanima da ne putuju u Liban, a od onih koji se tamo već nalaze traži da ga napuste što prije, prenosi Al Jazeera.

Ovakva odluka donesena je zbog kritične situacije koja je nastala u Libanu nakon što je premijer Saad al-Hariri iznenada podnio ostavku na ovu poziciju i to dok je bio u posjeti Saudijskoj Arabiji. Od tada nije poznato gdje se al-Hariri nalazi, a zvaničnici su rekli da je možda u kućnom pritvoru ili je privremeno zatvoren u Rijadu.



Iz ministarstva vanjskih poslova Saudijske Arabije su saopštili da je od Saudijaca koji posjećuju Liban ili žive u ovoj zemlji zatraženo da je što prije napuste. Također, savjetovali su državljane da ne putuju u Liban ni iz drugih odredišta.



Predsjednik Libana Michel Aoun rekao je kako će tražiti pomoć međunarodne zajednice, Arapske lige, SAD-a, Velike Britanije, Kine i Rusije kako bi se otkrili razlozi iznenadne al-Haririjeve ostavke.



Libanska vlada nije primila zvanične dokumente premijerove ostavke i zbog toga je zvanično još uvijek premijer države. Rijad je negirao navode da se Hariri nalazi u kućnom pritvoru.



U svojoj ostavci od 4. novembra, kao libanski premijer, Hariri je implicitno optužio Iran i njegovog libanskog saveznika Hezbolah zbog svoje odluke. U svom govoru rekao je da sumnja da postoje planovi da ga ubiju. On je i tokom posjete Saudijskoj Arabiji rekao kako je Iran uzrok "nereda i destrukcije" u zemlji i dotakao se unutrašnjih pitanja Libana i drugih arapskih zemalja.



Hariri je sunitski političar, na vlasti je manje od godinu dana, a dužnost premijera obavljao je i od 2009. do 2011. godine.