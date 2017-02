SAD: Problemi u vezi s branom poznati već 12 godina, vlasti ignorisale upozorenja

Dokumenti stari 12 godina otkrivaju da su vlasti znale za probleme na američkoj brani Oroville, ali da su svjesno ignorisali sva upozorenja građana i aktivista.

Foto: EPA

Tri organizacije za zaštitu okoline prije više od 10 godina objavile su saopćenje u kojem stoji da je branin sistem za ispuštanje vode loše dizajniran i da bi njegovo korištenje moglo dovesti do gubitka kontrole tijela vode koji će naposljetku ugroziti ljudske živote.



Rizik korištenja sistema ispuštanja vode na sporednom objektu brane spomenut je u oktobru 2005. godine u dokumentu koji su potpisale organizacije Friends Of The River, Sierra Club i SYRCL. Njihova opservacija poslana je potom Federalnoj regulatornoj komisiji za energiju.



U papirima je stajao prijedlog rekonstrukcije sistema ispuštanja vode koji bi pri upotrebi pretrpio probleme, a u najgorem slučaju potpuni kolaps konstrukcije.



Riječ je o sporednom objektu brane koji je prije nekoliko dana iskorišten prvi put. Uprava brane je ubrzo shvatila da ispuštena voda uzrokuje eroziju tla te je stoga ispuštanje vode svedeno na minimum. Također, voda je preusmjerena na glavni tok za ispuštanje vode koji za razliku od drugog ima uređeno korito. Ipak i glavni tok je popustio zbog ranije kreirane rupe.



Rast vodostaja u jezeru Oroville zbog obilnih kiša glavni je razlog povećanog radnog kapaciteta ispusnih objekata.



Problemi s konstrukcijom u sistemu brane uzrokovali su masovnu evakuaciju nekoliko gradova koji se nalaze u dolini ispod brane i uz rijeku Feather. Čak 200.000 građana je spas potražilo na sigurnim lokacijama, a njihov povratak kući je još neizvjestan zbog bojazni od poplave.



Iako je nivo jezera sada niži nego u proteklih 48 sati, opasnost od popuštanja konstrukcije ispusnog sistema je još uvijek realna.