SAD povlači diplomate s Kube jer su bili meta neobjašnjivih napada na zdravlje

Foto: EPA-EFE

Sjedinjene Američke Države su upozorile svoje građane da ne putuju na Kubu te su povukle polovicu svojih diplomata s otoka zbog, kako je naveo AP, specifičnih napada na "zdravlje američkih diplomata".

Odluka je dodatno pogoršala situaciju između dvije zemalja koje su tek nedavno počele "otopljavati" odnose. Ambasada SAD-a u Havani će izgubiti 60 posto osoblja, a bit će prekinuti izdavanje viza do daljnjeg.



U novom upozorenju koje će biti objavljeno danas, SAD će pojasniti da je došlo do misterioznih napada u kubanskim hotelima, a iako nije poznato da su američki turisti pogođeni, oni bi mogli biti izloženi ako idu na Kubu. Zasada, Washington nije naredio kubanskim diplomatama da napuste SAD iako je i to razmatrano, naveli su zvaničnici.



Gotovo godinu nakon što su diplomati počeli opisivati neobjašnjive zdravstvene probleme, američki istražitelji još uvijek ne znaju ko je iza napada kojima je pogođen 21 diplomat i njihove porodice. Neki su zadobili ozbiljna oboljenja mozga ili gubitak sluha. Drugi su osjećali simptome zamora, nesanice, probleme s vidom i ravnotežom.



Iako je State Department slučajeve do sada nazivao incidentima, sada ih je imenovao specifičnim napadima na diplomate. Državni sekretar SAD-a Rex Tillerson je donio odluku, a razmatrao je i potpuno zatvaranje ambasade.