SAD obavijestile UN o povlačenju iz Pariskog sporazuma o klimatskim promjenama

Donald Trump (Foto: EPA)

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa poslala je prvo zvanično pismeno obavještenje UN.u da se SAD namjeravaju povući iz Pariskog sporazuma o klimatskim promjenama, javlja BBC.

U obavještenju se ipak navodi da će Washington nastaviti proces pregovora. Predsjednik Donald Trump je naišao na kritike u junu kada je prvi put najavio namjeru SAD-a da se povuče. On je tada kazao da sporazum "kažnjava" SAD te da će zbog njega milioni Amerikanaca ostati bez posla.



Pismeno obavještenje je uglavnom simbolično jer se zvanična najava namjere poblačenja ne može dogoditi do 4. novembra 2019. godine.



Proces povlačenja će potom trajati još godinu dana, tako da njegova finalizacija uslijediti pred same američke predsjedničke izbore 2020. godine. Novi američki predsjednik bi tada mogao odlučiti da ponovo prisupi sporazumu.



Trump je u junu rekao da je otvoren za novi dogovor o klimatskim promjenama po uvjetima koji su "fer prema SAD-u". Međutim, to je odbačeno u startu jer je i Pariski sporazum zahtijevao desetljeća rada kako bi bio finaliziran. Stav SAD-a kada je riječ o klimatskim promjenama je izazvao podjele na Samitu G20 održanom u Njemačkoj prošlog mjeseca.