Nadmoćna pobjeda iranskog predsjednika Hasana Rohanija na predsjedničkim izborima sa olakšanjem je dočekana na zapadu, a otvorila je vrata i za okončanje međunarodne izolacije ove države i više sloboda kod kuće, piše Guardian.

Rohani će, kako se očekuje, učvrstiti postignuti nuklearni dogovor, ali i dugoročno će ohrabriti reformiste u predstojećoj borbu za novog vrhovnog vjerskog lidera. Predsjednik je osvojio 23,5 miliona glasova, a njegov glavni rival, radikalni imam Ebrahim Raisi je sakupio 15,8 miliona glasova.



"Pobijedili smo one koji su nas htjeli vratiti u prošlost", rekao je novi-stari iranski predsjednik u pobjedničkom govoru.



Izborna kampanja je bila napeta, s obzirom da je glavni izazivač Raisi bio konzervativac sa podrškom vrhovnog vjerskog lidera Ajatolaha Ali Khamneija. No, Raisi je u kampanji koristio ekonomski populizam i negativnu retoriku usmjerenu ka utjecaju zapadnih država.



Ali, to ga je, kažu analitičari, možda i koštalo pobjede na izborima, jer su Iranci očito odahnuli nakon ublažavanja međunarodnih sankcija pod aktuelnim predsjednikom te nisu htjeli novo zaoštravajne i nove sankcije.



Rohani je dodatno navukao bijes konzervativaca fotografijom koju je objavio na Instagramu, na kojoj porodica slavi pobjedu na izborima, a tri mlade žene nose šarenu odjeću samo ovlaš pokrivenih glava, što je daleko od crnih pokrivača koje zagovaraju konzervativci. Upravo žene su, kako piše Guardian, dale vitalnu podršku Rohaniju, najavljujući dodatno otvaranje ove države i bijeg od izolacionizma.