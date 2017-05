Raste podrška Macronovoj stranci uoči parlamentarnih izbora

Foto: EPA

Podrška novoj centrističkoj stranci francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u porastu je uoči parlamentarnih izbora narednog mjeseca, pokazala je anketa objavljena u četvrtak, povećavajući njegove šanse da dobije podršku za svoje reformske planove.

Interaktivna anketa instituta Harris pokazala je da je Macronova stranka Republika u pokretu, skupa sa savezničkim strankama, na putu da osvoji najviše glasova u prvom krugu izbora za Narodnu skupštinu 11. juna.



Trideset dva posto od 4.600 registrovanih glasača planira da glasa za Macronovu stranku, navodi se u rezultatima ankete.



To je za tri posto više od slične ankete objavljene 11. maja i za šest posto od one iz 7. maja, dana kada je Macron porazio čelnicu krajnje desnice Marine Le Pen kako bi postao francuski predsjednik.



Macron (39) koji je razbio tradicionalnu dominaciju ljevice i desnice u francuskoj politici kako bi postao predsjednik, u srijedu je dao ministarska mjesta konzervativcima, socijalistima i novim licima u politici, imenujući vladu sastavljenu od ministara svih političkih orijentacija u potezu bez presedana kako bi proširio podršku svojoj stranci.



U radijskom intervjuu u četvrtak ujutru, premijer Edouard Philippe odbacio je sugestiju da je politički izmiješana vlada izborna smicalica, rekavši da je napredak tema koja je ujedinjuje.



"Očigledno da je to vlada koja je stvorena kako bi trajala. Dok se parlamentarni izbori primiču, ova vlada je naravno od suštinskog značaja i odredit će sve što se desi kasnije. Vlada je, međutim, ovdje kako bi vladala. Ona je ovdje da pripremi oporavak. Ona je tu da stvori nešto, da realizira projekte", izjavio je on za radio stanicu France Inter.



Nova vlada danas će održati prvu sjednicu.



Na osnovu francuskog izbornog sistema, ako nijedan kandidat ne osvoji apsolutnu većinu u prvom krugu glasanja za Narodnu skupštinu, vodeći kandidati idu u drugi krug zakazan za 18. juni. Anketa Harrisa nije dala nikakvu prognozu toga šta bi se desilo tada ili koliko bi mjesta svaka od stranaka osvojila.



Rezultati ankete jačaju, međutim, šanse da Macron bude u stanju da računa na parlamentarnu podršku svojim planovima, među kojima su rezovi poreza, reforma tržišta rada, i 50 milijardi eura vrijedan investicijski plan udružen s mjerama štednje u javnom sektoru.



Anketa Harrisa za Francusku televiziju pokazala je da je podrška Republikanskoj stranci desnog centra i ekstremno desnom Nacionalnom frontu iznosi po 19 posto, što je za jedan posto manje u odnosu na anketu od 1. maja.



Podrška stranci krajnje ljevice Nepokorena Francuska porasla je za jedan posto na 15 posto glasova, dok je podrška Socijalističkoj partiji opala za šest posto, prenosi Reuters.