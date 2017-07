Putin protjeruje 755 američkih diplomata

Vladimir Putin (Foto: EPA)

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je danas da će 755 američkih diplomata morati da napusti Rusiju što je rezultat politike Vašingtona.

"Američka strana je povukla potez koji, veoma je važno to reći, ničim nije izazvan, za pogoršanje rusko-američkih odnosa. U to spadaju nezakonite zabrane, pokušaji da se utiče na druge države, uključujući i naše saveznike koji su zainteresovani za razvoj i održanje odnosa sa Rusijom", naglasio je Putin.



On je u intervjuu za rusku televizijsku stanicu "Rusija jedan" naglasio da Moskva već duže vrijeme čeka da će se nešto možda promjeniti na bolje uz nadu da će se situacija promjeniti.



"Međutim, sve ukazuje na to da se ništa neće promijeniti u bliskoj budućnosti. Donio sam odluku da je vrijeme da pokažemo da nećemo ništa ostaviti bez odgovora", napomenuo je ruski predsjednik.



Početkom sedmice, američki Kongres je usvojio paket mjera protiv Rusije, Irana i Sjeverne Koreje dok se američki predsjednik Donald Trump saglasio da će potpisati nacrt zakona.



Rusko Ministarstvo spoljnih poslova objavilo je da je Moskva poručila Washingtonu da smanji broj diplomatskog osoblja u Rusiji na 455 ljudi.



Broj američkog diplomatskog osoblja u Rusiji treba da bude smanjeno kako bi taj broj bio isti kao i ruskih diplomata u SAD do 1. septembra. Rusko Ministarstvo navodi da trenutno broj američkih diplomata u Rusiji daleko nadmašava broj svojih ruskih kolega u Americi.