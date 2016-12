Putin: 2016. je bila puna izazova, ali su poteškoće zbližile Ruse

Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je danas da je odlazeća godina bila puna izazova, ali da su poteškoće zbližile Ruse i omogućile im da vide resurse države za napredak.

Foto: EPA

Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je danas da je odlazeća godina bila puna izazova, ali da su poteškoće zbližile Ruse i omogućile im da vide resurse države za napredak.

"Godina 2016. približava se kraju. Bila je to godina puna izazova, ali poteškoće su nas ujedinile i omogućile otkrivanje velikih resursa za napredak. Najbitnije je da mi vjerujemo u sebe, našu snagu i zemlju", naglasio je Putin u novogodišnjem obraćanju naciji.



On je istakao da su prošle godine mnogo radili, i to uspješno, te da je mnogo postignuto.



"Želio bih vam uputiti čestitke na pobjedama i dostignućima, na vašem razumijevanju i povjerenju, te iskrenoj brizi za Rusiju", naveo je Putin, napominjući da je Rusija velika i jedinstvena država.



Ruski premijer Dmitrij Medvedev uputio je novogodišnju čestitku.



"Dragi prijatelji, čestitam vam predstojeću Novu godinu. Uprkos zimskim uslovima, Nova godina je uvijek topao i ugodan praznik. Na današnji dan, obično u društvu rodbine i prijatelja sumiramo prošlu godinu, dijelimo snove i nade, planiramo zajedničku budućnost i naravno, želimo jedni drugim dobro zdravlje, blagostanje i ispunjenje želja", istakao je Medvedev.