Svrgnuti predsjednik Katalonije Carles Puigdemont obratio se danas javnosti iz Brisela, prvi put otkako je državno tužilaštvo Španije najavilo podizanje optužnice protiv njega.

Kazao je kako je uvijek bio za dijalog i imao pruženu ruku prema vladi u Španiji, ali da dogovor nije bio moguć zbog pritiska i nemogućih uvjeta koje su ponudili iz Madrida. Istakao je kako je centralna vlada i ranije vršila represiju na svoje građane pod izgovorom da brani demokratiju i pravnu državu te podsjetio na 700 optužnica protiv gradonačelnika, policijsko nasilje nad građanima, nekažnjavanje krajnje desnice, novčane kazne za one koji su bili odgovorni za održavanje referenduma te jučerašnje predstavljanje tužbe koju je državno tužilaštvo najavilo protiv njega i ostalih katalonskih zvaničnika.



"Ne bojimo se izbora u decembru, izaći ćemo na izbore i dat ćemo odgovor španskoj vlasti i cijeloj međunarodnoj zajednici. Tako moramo rješavati naše sukobe, ne zatvaranjem ljudi, nego na demokratski način. Izaći ćemo na ove izbore svom svojom snagom. Poštovat ćemo rezultate tih izbora bez obzira na rezultat. Postavljam pitanje hoće li država Španija poštivati rezultate izbora ili ne? Želim poručiti međunarodnoj zajednici, posebno EU, borba Katalonaca za nezavisnost, borba za vrijednosti poput slobode, demokratije, slobode govora, nenasilja - to je borba protiv stava španske vlade koju obilježava nasilje i nedijalog. Oni šalju ljude u zatvor i tome treba stati ukraj", kazao je Puigdemont.



Poručio je Kataloncima da trebaju biti spremni na dugi proces jer su suočeni s državom koja poznaje samo represiju i koristi nasilje kako bi odustali od političkog projekta, ali da neće odustati.



"Mirna borba je naše oružje, to će biti temelj naše pobjede", naglasio je.



Zahvalio se svim članovima svoje vlade kazavši kako su pod stalnim pritiskom i izloženi prijetnjama. Kazao je kako im treba odati priznanje na svemu što čine za Kataloniju te je zamolio narod Katalonije i EU da im pruži maksimalnu podršku.



"Druge stranke žele uništiti katalonske institucije. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da bi te institucije nastavile raditi uprkos aktivaciji člana 155. i zadržat ćemo legitimnu vlast Katalonije. Izbori u decembru će slijediti tu ideju. Želimo pobijediti demokratijom", kazao je.



Poručio je kako nije u Belgiji da bi tražio politički azil, već da potraži sigurnost i slobodu te da će se vratiti u Kataloniju kada se za to steknu uvjeti.



"Španska vlada želi osvetu, a ne pravdu. Morate poslušati način na koji komuniciraju u pogledu optužbi protiv nas. Ovdje smo kao evropski građani, slobodni smo da budemo ovdje. Vidjet ćemo šta će biti. Djelovat ćemo kao legitimna vlast, a to je najbolje uraditi iz prijestolnice Evrope. Želim biti na neutralnom mjestu. Naši članovi Vlade u Kataloniji nemaju zaštitu i ne želimo da dođe do društvenih nemira te da moji ministri budu izloženi nasilju i represiji", kazao je.



Njegovi ministri su poručili da su spremni ležati u zatvoru 30 godina ako budu imali pravično suđenje, ali da se postavlja pitanje da li će to suđenje biti pravično, u što rijetko ko vjeruje.



"Porede nas s teroristima, a ovo je samo politički sukob koji treba političko rješenje. Trebamo svi sjesti za stol i vidjeti šta je najbolje", istakli su ministri.



Uz Puigdemonta su bili i službenici Meritxell Borràs, Clara Ponsatí, Toni Comín, Joaquim Forn i Dolores Bassa.



Podsjetimo, Puigdemont je otišao iz Katalonije jučer. Osim njega, Kataloniju je napustilo još pet svrgnutih zvaničnika.