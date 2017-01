Prvi zvanični susret Trumpa i May: Saglasni o NATO savezu, uz oprečna stajališta prema Rusiji

Britanska premijerka Theresa May i američki predsjednik Donald Trump su, nakon sastanka u Bijeloj kući, potvrdili saradnju i svoju predanost NATO savezu. Ipak, ono o čemu su imali oprečna stajališta su sankcije Rusiji.

Theresa May i Donald Trump (Foto: EPA)

Donald Trump je pozdravio specijalni odnos između Velike Britanije i SAD-a istakavši kako odnos ove dvije države nikada nije bio jači.



"Čast mi je što je Theresa May moj prvi strani gost. Danas SAD obnavlja svoju duboku povezanost s Britanijom", rekao je Trump.



Britanska premijerka je rekla kako je razgovor s Trumpom bio usmjeren ka daljoj saradnji dvije države. Ona je signalizirala kako ju je Trump, uprkos nedavnim komentarima o tome kako je transatlantski savez zastario, uvjeravao o američkoj opredjeljenosti NATO savezu.



I May i Trump su istakli kako će raditi na jačanju trgovinskih veza. Britanska premijerka je istakla kako je trgovinski sporazum između Velike Britanije i SAD-a "u nacionalnom interesu obje zemlje". Iako Velika Britanija ne može pregovarati o tome dok ne napusti EU, Trump je rekao kako želi da sklope posao ubrzo nakon toga.



May je otkrila da je kraljica Elizabetha pozvala Trumpa u državnu posjetu Velikoj Britaniji kasnije ove godine koji je Trump prihvatio.



Na novinarsko pitanje o telefonskim razgovorima s Vladimirom Putinom i podizanju sanckija SAD-a Kremlju Trump je odgovorio kako je rano govoriti o tome.



Trump je također istakao kako ima "dobre odnose" s Rusijom i Kinom koji će biti pozitivni, a ne negativni.



Ipak, britanska premijerka je imala suprotan stav.



"Bili smo vrlo jasni kada smo rekli da želimo da ugovor iz Minska bude u potpunosti proveden", rekla je May dodajući kako će nastaviti sankcije.