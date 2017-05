Proglašena epidemija ebole u Kongu

Foto: EPA

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je epidemiju ebole u Kongu, javlja Reuters. Do sada je zabilježen najmanje jedan smrtni slučaj na sjeveroistoku zemlje. I ministarstvo zdravstva je saopćilo da je ebola laboratorijski potvrđena.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je epidemiju ebole u Kongu, javlja Reuters. Do sada je zabilježen najmanje jedan smrtni slučaj na sjeveroistoku zemlje. I ministarstvo zdravstva je saopćilo da je ebola laboratorijski potvrđena.

Više od 11.000 ljudi je umrlo od opakog virusa kad je izbila epidemija 2014. i 2015. godine u tri države - Gvineji, Sijera Leoneu i Liberiji. Zadnji put kada se javila u Kongu prije tri godine, ebola je odnijela 40 života.



Od devet ljudi za koje se smatra da su bili u kontaktu s virusom troje je već umrlo, ali je samo za jedno do sada laboratorijski potvrđeno da je riječ o eboli. Ljudi su počeli obolijevati 22. aprila u području udaljenom 1.300 kilometara od Kinšase.



"Ovo je veoma zabačeni dio zemlje, to je sretna okolnost, jer nije mnogo naseljen, ali je stanje ipak ozbiljno", poručili su iz WHO.



Do sada je zabilježeno devet velikih epidemija ebole u ovoj državi od 1976. godine kada je prvi puti otkriven ovaj smrtonosni virus. Ovaj put ljekari imaju na raspolaganju i vakcinu koja je još u testnoj fazi.