Procedure i postupci u slučaju kada putnik umre u avionu

Foto: Ilustracija

Svi koji su putovali avionom znaju da je veoma teško kada je mjesto pored rezervisano za bebu koja ne prestaje plakati, nervoznog putnika kojem je to prvi let ili drugim tipovima ljudi koji vam svojim ponašanjem jednostavno mogu zagorčati let. Ali ono što je gore od sve ga navedenog je da na mjestu pored vašeg sjedi mrtva osoba.

Svi koji su putovali avionom znaju da je veoma teško kada je mjesto pored rezervisano za bebu koja ne prestaje plakati, nervoznog putnika kojem je to prvi let ili drugim tipovima ljudi koji vam svojim ponašanjem jednostavno mogu zagorčati let. Ali ono što je gore od sve ga navedenog je da na mjestu pored vašeg sjedi mrtva osoba.

Avionom godišnje putuje više od tri milijarde ljudi, a kada je u pitanju smrt putnika tokom leta aviokompanije imaju različite protokole koji ovise o okolnostima pod kojima je smrt nastupila. Većina aviokompanija je prilično neodređena kada je riječ o detaljima tih protokola.



Glasnogovrnik American Airlinesa rekao je kako kompanije ima posebne procedure kada je u pitanju pružanje medicinskih usluga putnicima tokom leta, te da samo ovlašteni medicinski radnik može proglasiti smrt.



Slične izjave dali su i glasnogovornici JetBluea I Souhwest Airlinesa.



Zanimljiv je drugi dio ove izjave, jer s obzirom na to da se u avionu rijetko nalazi ovlašteni medicinski radnik, često nema ko proglasiti smrt. Većina osoba koje umru u avionu, zvanično budu proglašene mrtvim tek kada avion sleti.



Ako putnik umre tokom leta stjuardese će provjeriti vitalne znakove života, ali one ne mogu proglasiti putnika mrtvim. Nakon što se uvjere da putnik ne daje znakove života, u većini slučajeva tijelo premještaju na prazan red sjedišta, vežu pojasom i pokrivaju.



Međutim, ako u avionu nema slobodnih mjesta mrtvi putnik, vezan i prekriven, ostaje na svom mjestu.



Singapore Airlines je imao jedan Airbus koji je imao posebno mjesto u avionu na kojem su se čuvala tijela putnika koji eventualno umru tokom leta, ali je taj avion nedavno povučen iz upotrebe.



Ukoliko ste se zapitali zašto tijelo mrtvog putnika jednostavno ne stave u toalet aviona, za to postoji više razloga kao što su povreda ljudskog dostojanstva, nemogućnost da se tijelo osigura prilikom slijetanja, ali i zbog toga što u slučaju da tijelo zablokira vrata toaleta morali bi rastaviti cijeli avion kako bi došli do njega.