Predsjednik Islanda u "aferi pizza"

Foto: EPA

Islandski predsjednik Guðni Th. Jóhannesson nema problema sa ozbiljnim političkim pitanjima, pa je najveći skandal u koji je upletan "slučaj pizza", odnosno rasprava o sastojcima ovog omiljenog jela!

On se upleo u raspravu o tome može li ananas biti dodatak pizzi i poručio da bi "takvu praksu zabranio kada bi za to imao ovlaštenja".



Tokom obilaska škole, jedan učenik je zamolio predsjednika da iznese svoj stav o kontroverznoj praksi korištenja ananasa u pizzi.



Jóhannesson je odgovorio da se "fundamentalno protivi" takvoj kombinaciji.







Neki nisu shvatili da se predsjednik samo šali, pa su mu stigle primjedbe ljubitelja "havajske pizze" širom svijeta.



Zato je Jóhannesson svoj stav pojasnio na Facebooku na engleskom jeziku:



"Volim ananas, ali ne na pizzi. Nemam ovlaštenja da proglasim zakon koji bi ljudima to zabranio".



On je rekao da je "dobro što je tako, jer predsjednici ne smiju imati neograničena ovlaštenja".