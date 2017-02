Peleov sin mora u zatvor na 13 godina

Foto: AFP

Sin jednog od najboljih nogometaša svih vremena Pelea, Edinho (46) predao se policiji nakon što je žalbeni sud presudio kako mora u zatvor na skoro 13 godina zbog pranja novca zarađenog trgovinom drogom.

Sin jednog od najboljih nogometaša svih vremena Pelea, Edinho (46) predao se policiji nakon što je žalbeni sud presudio kako mora u zatvor na skoro 13 godina zbog pranja novca zarađenog trgovinom drogom.

Edinho, ili punim imenom Edson Cholbi do Nascimento, u junu 2014. godine je osuđen na 33 godine zatvora zbog pranja novca za narko-mafiju.



On je negirao sve optužbe za trgovinu drogom, premda je priznao kako je ovisnik. Njegovi odvjetnici su uložili žalbu koja je djelomično prihvaćena pa je Edinhu smanjena kazna na 12 godina i 10 mjeseci.



"Ljut sam i frustriran. Trebali su me osloboditi jer sam nevin. Osuđen sam za pranje novca, premda ne postoji niti jedan dokaz protiv mene. Jedini argument za osudu bilo je moje prijateljstvo s nekim od osuđenih, a to nikada nisam skrivao," kazao je.



Osuđena su još četvorica muškaraca među kojima i lokalni kralj droge Ronaldo Duarte Barsotti, poznatiji kao Naldinho, koji je također osuđen na 33 godine zatvora.



Edinho je bivši nogometaš, koji je posljednjih godina radio kao trener golmana u Santosu, klubu kojeg je proslavio njegov otac.



Pele je 18 godina igrao za Santos i u karijeri je postigao više od 1.200 pogodaka.



Edinho je Peleov sin iz prvog braka u kojem je dobio i dvije kćeri. U drugom braku je dobio blizance, sina i kćer, a iz izvanbračnih veza ima još dvije kćeri.