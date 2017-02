Parlament dao zeleno svjetlo: Velika Britanija može započeti proces izlaska iz EU

Nakon tri dana rasprave britanski parlament je sa 494 glasa za i 122 protiv odobrio pokretanje procesa Brexita kojim Velika Britanija izlazi iz Evropske unije. Proces će pokrenuti premijerka Theresa May.

Foto: AFP

Nakon tri dana rasprave britanski parlament je sa 494 glasa za i 122 protiv odobrio pokretanje procesa Brexita kojim Velika Britanija izlazi iz Evropske unije. Proces će pokrenuti premijerka Theresa May.

Zakon će sada biti razmatran u Domu lordova, ali očekuje se da će sve proći bez ikakvih problema s obzirom na to da je May najavila kako će do kraja marta aktivirati član 50. Lisabonskog ugovora.



Britanci su rekli "da" izlasku iz Evropske unije na referendumu koji je održan u junu prošle godine.



U međuvremenu je škotski parlament u utorak većinom glasova odbacio plan britanske vlade koji ovlašćuje premijerku Theresu May da počne proces izlaska iz EU-a, što je ipak samo simboličan i neobvezujući čin.