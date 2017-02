Papa Franjo upozorio na važnost komunikacije: Tipkanje poruka za vrijeme jela je početak rata

U improviziranom govoru na Roma Tre Univerzitetu Papa Franjo je upozorio mlade ljude na smrt konverzacije licem u lice te je rekao kako je tipkanje poruka na mobilnim telefonima za vrijeme jela prvi korak na putu rata.

Foto: EPA

Papa Franjo je, uz poruku da to može imati teške posljedice za društvo, pozvao mlade ljude da ostave svoje telefone za vrijeme porodičnog objedovanja.



"Kada sjedimo za stolom, a za to vrijeme, putem mobitela, komuniciramo s drugima to je početak rata jer nema dijaloga", rekao je.



Istakao je kako je primijetio da mladi imaju sve manje i manje lijepih manira, a kao primjer je naveo to što su radostan pozdrav kao što je "Dobro jutro" zamijenili anonimnim "Ćao, ćao".



Daily Mail piše kako Papa Franjo smatra da je u današnjem društvu vrijeđanje stranaca postalo standard.



"Moramo spustiti svoj ton, pričati manje i slušati više", rekao je dodajući kako je dijalog koji zbližava srca najbolji lijek protiv nasilja.