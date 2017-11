Papa Franjo poručio vjernicima: Misa je za molitvu, a ne za mobitele

Papa Franjo (Foto: EPA-EFE)

Papa Franjo je uputio kritiku vjernicima koji se ni za vrijeme mise ne mogu suzdržati od korištenja mobitela.

Papa je kazao da je tužan kada vidi da vjernici koriste mobitele tokom mise, a isto ponekad čine svećenici i biskupi. On nikad nije viđen da koristi mobitel otkako je izabran za papu, a jednom je od mladih ljudi zatražio da na misu ponesu Bibliju umjesto mobitela.



Papa Franjo nije protivnik društvenih mreža, koristi ih i sam, a također dopušta vjernicima da se fotografišu s njim. Na Twitteru ima 14,7 miliona pratilaca.



Međutim, u obraćanju vjernicima na Trgu Svetog Petra u Rimu, papa je rekao da je misa vrijeme za molitvu, a ne za spektakl.



"U određenom trenutku svećenik koji predvodi misu kaže 'uzdignimo naša srca'. On ne kaže 'podignimo naše mobitele i napravimo fotografije', to je veoma ružna stvar. Tužno je kad slavim misu ovdje ili u bazilici i vidim mnogo mobitela, ne samo u rukama vjernika, nego i svećenika i biskupa. Molim vas!", rekao je papa.