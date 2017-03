Otkriven najveći podvodni bazen metana u Tihom okeanu, naučnici zabrinuti

Foto: EPA

Tim naučnika otkrio je najveći svjetski podvodni bazen metana u Tihom okeanu, a proteže se od Centralne Amerike do Havaja. Naučnici strahuju da bi taj metan mogao imati negativne implikacije na klimatske promjene.

Stručnjaci smatraju da bi to otkriće moglo uticati i na odnos ljudi, odnosno kupača, prema vodi, ali i da bi metan mogao izazvati poremećaj u atmosferi, zbog količine plina koji bi mogao završiti u atmosferi.



Strahuje se da bi metan mogao doprinijeti klimatskim promjenama. Stručnjaci navode da se metan zagrijava 25 puta brže od ugljendioksida, ali da se ne zadržava toliko dugo u atmosferi kao ugljendioksid.



Već odavno postoji zabrinutost da bi se podvodni metan, koji se nalazi na arktičkom morskom dnu, mogao osloboditi i dovesti do globalnog zagrijavanja.



No, sada je visok nivo metana također otkriven i na vodenoj površini, preko ogromnog prostora Tihog okeana.



Posebnu prijetnju predstavlja podvodni bazen bogat metanom, koji se proteže od obale Centralne Amerike na Havaja.



Naučnici strahuju od njegovog oslobađanja.