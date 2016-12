Otet libijski avion sa 118 putnika i preusmjeren na Maltu

Avion libijske kompanije otet je i preusmjeren na Maltu gdje je sletio, objavili su lokalni mediji.

Foto: Times of Malta

Dvije osobe prijete da će raznijeti Airbus A320 u kojem se nalazi 118 osoba. Avion kompanije Afriqiyah Airway je letio iz libijskog grada Sebha u Tripoli, ali je završio na 500 kilometara udaljenoj Malti.Utvrđeno je da se na let nalazi 111 putnika od kojih su 82 muškaraca, 28 žena i jedna beba. Libijski sigurnosni zvaničnici kazali su kako su čuli da pilot pokušava sletjeti na aerodrom u Tripoliju, ali mu otmičari nisu dozvolili. Nakon toga su izgubili kontakt.Premijer Malte Joseph Muscat tvitao je da je primio informaciju o potencijalnoj talačkoj situaciji te da su u toku sigurnosne operacije.Kako piše The Independent, otmičar tvrdi da je pristalica Muammera Gaddafija te da će pustiti putnike ako budu ispunjeni njegovi zahtjevi.Prema prvim izvještajima, otmičar prijeti da će aktivirati bombu.Međunarodni aerodrom Malte je objavio kako nemaju informacija šta se trenutno dešava u avionu te da su policijske snage pokrenule akciju.Kako javlja Times of Malta, piloti još nisu isključili motore. Svi letovi su trenutno otkazani na ovom aerodromu. Veliki broj letova je preusmjeren.Avion je poletio iz Sebhe u 10:10 i trebajo je da stigne u Tripoli u 11:20, ali to se nije dogodilo.Posljednja velika otmica na Malti dogodila se 23. novembra 1985. godine kada je avion EgyptAira otet i prizemljen na Malti. Noćna mora je trajala 24 sata i okončana je krvavim masakrom u kojem su ubijene 62 osobe. Samo su trojica otmičara preživjela i osuđena.