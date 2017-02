Otac poginulog marinca odbio susret s Trumpom: Ne želim ga vidjeti

Bill Owens

Otac američkog marinca koji je ubijen u raciji utvrde terorističke organizacije Al Kaide u Jemenu prošlog mjeseca je otkrio da je odbio susret s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom kada je stiglo tijelo njegovog sina.

"Žao mi je, ne želim ga vidjeti", rekao je Bill Owens, otac marinca Williama Ryana Owensa. U izjavi za Miami Herald je dodao da "vlada duguje istragu njegovom sinu".



"Zašto je morao biti u ovoj glupoj misiji? Trump nije u uredu ni sedam dana. Dvije godine ranije nije bilo vojske, nego samo projektila i dronova. Razlog je to što mete nisu bile vrijedne američkih života. Sada odjednom moramo napraviti veliku predstavu", izjavio je Owens.



Raciju je Trump odobio samo šest dana nakon što je preuzeo ured, a u misiji je ubijeno nekoliko civila uključujući djecu. Ranjena su trojica Amerikanaca, a misija je planirana još za vrijeme administracije bivšeg predsjednika Baracka Obame.



Kako piše New York Times, misija je ranije kompromitovana, a vojska je to navodno znala zahvaljujući presretnutim komunikacijama.



Glasnogovornica Bijele kuće Sarah Huckabee Sanders je u nedjelju rekla kako vjeruje da će Trump podržati istragu.



Kovčeg s tijelom marinca stigao je u zračnu bazu Dover 1. februara, a Owens je rekao da su Trump i njegova kćerka Ivanka bili na putu kada je on već stigao.



"Rekao sam im da ne želim praviti scenu, ali mi moja savjest ne bi dopustila da razgovaram s njima", kazao je Owen.



Njegov sin je imao 36 godina, a iza sebe je ostavio suprugu i troje djece, objavio je BBC.