Iako Francuzi na sljedećim predsjedničkim izborima ne mogu glasati za Baracka Obamu, to nije spriječilo organizatore kampanje Obama17 da plakate sa njegovim likom polijepe po Parizu.

Ovakav oblik marketinga, poznat kao gerila marketing, igra na ulogu iznenađenja."Totalno je ludo, ali istovremeno i super ideja jer čim prođete pored tog plakata počnete razmišljati da je to možda i moguće. Koga briga što nije Francuz? On je Barack Obama", kazali su organizatori kampanje.Osim lijepljenja 500 plakata širom Pariza, pokrenuli su i web stranicu i peticiju kojom Obamu mole da se kandiduje. Nadaju se da će skupiti milion potpisa.Iako priznaju da je cijela priča šala, ističu kako ima ozbiljan cilj, a to je da pokažu kako su Francuzi siti domaćih političara. A narodu se šala veoma sviđa, posebno usred svih skandala.Francuski birači će 23. aprila izaći na prvi krug glasanja za novog predsjednika. Ako nijedan kandidat ne bude imao više od 50 posto glasova, 7. maj je rezervisan za nadmetanje dva najbolje plasirana.Predizborne ankete pokazuju da bi Marine Le Pen, liderka desničarskog Nacionalnog fronta, mogla najbolje proći, ali i da vjerovatno neće imati apsolutnu većinu koja je potrebna za proglašenje pobjede u prvom krugu.