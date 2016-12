Obama: Pobijedio bih da sam se mogao kandidovati; Trump: Nema šanse

Još uvijek aktuelni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama rekao je u jednom intrevjuu da bi pobijedio ukoliko bi se mogao kandidovati po treći put. Njegov nasljednik Donald Trump je komentarisao Obaminu tvrdnju tvitom "Nema šanse!".

Trump i Obama (Foto: EPA)

Još uvijek aktuelni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama rekao je u jednom intrevjuu da bi pobijedio ukoliko bi se mogao kandidovati po treći put. Njegov nasljednik Donald Trump je komentarisao Obaminu tvrdnju tvitom "Nema šanse!".

U razgovoru sa bivšim savjetnikom David Axelrod pred kamerama CNN-a, Obama je kazao kako među glasačima i dalje rezonuje poruka nade i promjene, te da bi, ukoliko bi se mogao kandidovati, vjerovatno pobijedio na prošlim izborima.



"Da sam se mogao kandidovati artikulirao bih tu viziju i mobilizirao većinu Amerikanaca iza nje", kazao je Obama koji će predsjedavanje SAD-om u januaru prepustiti Donaldu Trumpu.



Budući predsjednik je, kao i obično, ubrzo reagovao putem Twittera napisavši kako je to naprosto nemoguće.



"Predsjednik Obama misli da bi me pobijedio. Znam zašto to govori, ali ja kažem NEMA ŠANSE!", napisao je Trump dodajući kako je Obama kriv za manjak zaposlenja iako je procenat nezaposlenosti pao.