Novinar New York Timesa koji je uvrijedio Melaniju Trump se predstavio i izvinio

Novinar New York Timesa, Jacob Bernstein, koji je na događaju posvećeom sedmici mode u New Yorku nazvao prvu damu SAD-a "prostitutkom" predstavio se i izvinio.

Urednici New York Timesa kaznili su novinara zbog neprimjerenog komentara, iako komentar nije bio javan. Ime novinara nisu objavili, ali on se odlučio sam predstaviti i javno izviniti.Jacob Bernstein napisao je na Twitteru kako je njegov komentar bio glup i zasnovan na neutemeljenim glasinama."Želim priznati grešku koju sam napravio. Tokom privatnog razgovora na zabavi dozvolio sam sebi glupi komentar o prvoj dami. Moji urednici su mi jasno stavili do znanja da takvo ponašanje nije u skladu sa standardima Timesa i ja se s tim slažem. Duboko se izvinjavam", napisao je Bernstein.Njegov komentar je objavljen nakon što je glumica i model Emily Ratajkowski na svom Twitteru napisala da je sjedila pored novinara New York Timesa koji je rekao da je Melania Trump prostitutka."Aplauz za sve žene širom svijeta koje govore, ustaju i podravaju druge žene", odgovorila je Melania Trump.Ranije ovog mjeseca, Melania Trump tužila je britanski "Daily Mail" zbog uvreda koje joj je taj list nanio tekstovima u kojima je pisao da je u prošlosti radila kao "eskort djevojka". Prva dama tražila je odštetu od 150 miliona dolara.