Volonteri se na Novom Zelandu bore kako bi spasili blizu 100 preživjelih kitova od više od 400 koji su se nasukali na plaži.

Blizu 300 kitova je već uginulo na plaži u Farewell Spitu na South Islandu, što je jedan od najgorih slučajeva u historiji zemlje. Stotine ljudi jutros pokušava spasiti preživjele kitove, a formiran je ljudski lanac čiji je cilj vratiti ih u vodu.



Naučnici ne znaju šta tačno uzorkuje nasukavanje kitova. To se nekada događa jer su kitovi stari ili bolesni ili pak pogriješe u navigaciji.



Nekada, kada je jedan kit nasukan, on šalje signale za pomoć, a potom ostali dolaze te se nasukaju zbog oseke.



Iako je do nasukavanja kitova došlo u četvrtak navečer, operacija je počela jutros jer je noćno spašavanje bilo preopasno.



Prvi podaci govore da je nasukano 416 kitova. Neki koji su vraćeni u vodu su pokušali ponovo doplivati do obale, a ljudski lanac ih je slao u dublju vodu.



Na Novom Zelandu se bilježi najviše nasukavanja kitova, a na njegovim plažama ih svake godine završi blizu 300. U februaru prošle godine je nasukano 200 kitova, a gotovo 100 je uginulo.