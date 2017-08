Njemačka iz Francuske i SAD-a vratila rezerve zlata vrijedne 28 milijardi dolara

Njemačka Centralna banka (Bundesbank) je vratila 674 tona rezervi zlata koje su čuvane u Parizu i New Yorku od Hladnog rata.

Njemačka Centralna banka (Bundesbank) je vratila 674 tona rezervi zlata koje su čuvane u Parizu i New Yorku od Hladnog rata.

Oko 53.780 zlatnih poluga, od kojih je svaka teška 12,5 kg i vrijedna 440.000 eura, isporučene su Njemačkoj u posljednje četiri godine, potvrđeno je iz Bundesbanka. Posljednjih 100 tona je vraćeno u Njemačku iz Pariza ranije ove godine, što znači da ova zemlja više nema rezervi u Francuskoj.



"Ovime je završen kompletan plan skladištenja zlata, tri godine prije roka koji smo očekivali", rekao je Carl-Ludwig Thiele, član Izvršnog odbora Bundesbanka. Banka je već vratila 940 tona zlata iz Londona, kako bi uštedjela sredstva za plaćanje skladištenja.



Godine 2013. je Njemačka saopćila da planira premjestiti najmanje polovinu svog zlata u Frankfurt do 2020. godine. Ovaj potez je uslijedio zbog zabrinutosti javnosti jer se mnogo bogatstva čuvalo u inostranstvu. Oko 50 posto njemačkih rezervi zlata sada se nalazi u Frankfurtu, dok je ostatak smješten u Londonu i New Yorku, gdje se brzo može zamijeniti britanske funte i američke dolare u slučaju ekonomske hitnosti.



Njemačka posjeduje druge najveće rezerve zlata na svijetu, ukupno 3.374 tone. SAD posjeduju čak 8.134 tone, Velika Britanija 310 tona, a Evropska centralna banka 505 tona.



Kritičari traže povratak cjelokupnih rezervi u Njemačku jer zlato smatraju osiguranjem u slučaju krize, a fizička dostupnost bi mogla biti odlučujući kriterij.



Kada je pokušao premjestiti zlato iz New Yorka 2014. godine, Bundesbank je naišao na prepreke američkih vlasti nakon što su njemački zvaničnici željeli izvršiti inspekciju zlata u američkim sefovima. Neki su posumnjali da njemačko zlato uopće nije u sefovima, no, Bundesbank je demantovao glasine.