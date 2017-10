Njemačka i Holandija protiv brzih trgovinskih pregovora o Brexitu

Foto: EPA-EFE

Njemačka kancelarka Angela Merkel i holandski premijer Mark Rutte odbacili su apel britanske premijerke Therese May da se pregovori o britanskom napuštanju bloka brzo okrenu na polje trgovine nakon Brexita.

May se nadala da će uvjeriti u to svojih 27 kolega tokom večere u četvrtak navečer na dvodnednom samitu EU u Bruxellesu.



Preliminarni razgovori bili su usmjereni na prava građana dvije strane, finansijsko rješenje i pitanje irske granice. Pregovarači EU tvrde, mrđutim, da im je potreban veći napredak u tim razgovorima prije nego što oni o budućim odnosima, uključujući i trgovinske, mogu započeti.



Iako je Merkel priznala da je Britanija slala "jasne signale" tokom pregovora o Brexitu, ona je opisala njihovo odvijanje kao kretanje "korak po korak" i također jer naglasila da pregovori o trgovini trebaju biti van dnevnog reda barem do decembra.



Merkel je kazal da obraćanje May tokom večere nije promjenilo njeno mišljenje ali je dodala kako je obavezana na "dobar duh" pregovora.



Njen stav je ponovio Rutte, koji je izjavio da May "nije iznijela nikakve nove prijedloge" o finansijskom rješenju tokom večere.



"Nazvao sam je (May) i rekao joj: 'Slušajte, ptrebno nam je pojašnjenje, posebno oko finansijskog rješenja'", izjavio je Rutte novinarima.



Nakon što su saslušali izlaganje May o stanju pregovora o Brexitu u četvrtak navečer, od ostalih 27 čelnika EU očekuje se da u petak potvrde zajedničku izjavu u kojoj navode da još ne mogu dati mandat za početak razgovora o budućim odnosima dvije strane.



Ipak, naglašavajući pozitivni momenat u pregovorima, oni će pozvati na interne pripreme razgovore kako bi ubrzali prelazak na narednu fazu - koje namjeravaju odobriti u decembru - uzimajući u obzir da je ostvaren dovoljan napredak, prenosi dpa.