Nicola Sturgeon traži drugi referendum o nezavisnosti Škotske

Nicola Sturgeon (Foto: EPA)

Premijerka Škotske i predsjednica Škotske nacionalne stranke Nicola Sturgeon potvrdila je da će tražiti dozvolu za održavanje drugog referenduma o nezavisnosti Škotske.

Navela je da će od škotskog parlamenta sljedeće sedmice tražiti dozvolu za održavanje referenduma, piše BBC.



Sturgeon navodi kako želi da glasanje bude obavljeno između jeseni 2018. i proljeća 2019. godine. Taj potez bi omogućio pravno obavezujući referendum koji će se održati ako pristanak bude odobren.



Zvaničnici u Velikoj Britaniji tvrde da bez obzira pristali oni na to ili ne, dokazi jasno pokazuju da većina ljudi u Škotskoj ne želi drugi referendum o nezavisnosti.



Oficijelni glasnogovornik premijerke Velike Britanije Therese May kazao je da su ljudi prije nešto više od dvije godine u Škotskoj glasali odlučno da ostanu dio Velike Britanije.



"Još jedan referendum bi izazvao podjele i ogromne ekonomske neizvjesnosti u najgore moguće vrijeme", kazao je on.