Nepoznat izvor širenja radijacije Evropom

Širom Evrope zabilježen je rast stepena radijacije, ali niko ne zna šta je izvor, piše britanski dnevnik Independent.

Foto: EPA

Radioaktivni materijal jodin-131 koji je napravio čovjek pronađen je u manjim količinima širom Evrope. Materijal je početkom januara otkriven na sjeveru Norveške, ali se od tada postepeno proširio i na ostatak Evrope.



Međutim, uprkos tome što je materijal pronađen u januaru, vlasti su to tek nedavno objavile u javnosti.



Independent ocjenjuje je to možda učinjeno jer nije jasno odakle je materijal ili kako je došlo do širenja radijacije.



Jodin-131 se obično pronalazi uz još neki radioaktivni materijal, ali to sada nije bio slučaj.



Ovaj materijal ima kratak životni vijek, ali pošto je pronađena značajna količina, to znači da je do ispuštanja došlo nedavno.



Nije moguće reći ni odakle je curenje stiglo, jer zbog promjena smjera vjetra nemoguće je izolovati izvor.