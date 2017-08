Nastavlja se rat u Afganistanu, Trump šalje još 4.000 vojnika

Foto: EPA

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je ukaz o slanju dodatnih 4.000 vojnika u Afganistan, javlja Fox News, pozivajući se na višeg zvaničnika.

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je ukaz o slanju dodatnih 4.000 vojnika u Afganistan, javlja Fox News, pozivajući se na višeg zvaničnika.

Trump je rekao da bi ubrzano američko povlačenje iz Afganistana ostavilo vakuum koji bi uskoro popunili teroristi.



On kaže da je njegova prvobitna ideja bila da se američke snage povuku, ali je umjesto toga odlučio da Amerikanci "ostanu da pobijede", kako bi se izbjegle greške načinjene u Iraku.



"Amerika će sarađivati sa Vladom Afganistana sve dok vidi posvećenost i napredak", rekao je Trump, dodajući da će prisustvo SAD zavisiti od uslova na terenu i da se neće vezivati za vremenske rokove.



U sličnom tonu govorio i šef američkih i međunarodnih snaga u Afganistanu general John Nicholson, koji je rekao da će buduće prisustvo SAD u Afganistanu biti zasnovano na "uslovima, a ne proizvoljnom vremenskom rasporedu".



On kaže da nova američka strategija znači da talibani ne mogu pobijediti vojno i da je sada vrijeme da se nasilje osudi i dođe do pomirenja.



U međuvremenu, portparol talibana Zabiullah Mujahid osudio je Trumpovu odluku da nastavi rat u Afganistanu, rekavši da će se džihad nastaviti.



"Umjesto što nastavljaju rat u Afganistanu, Amerikanci su trebali povući vojnike", rekao je Mujahid, nakon što je Trump izložio novu američku politiku prema Afganistanu i u južnoj Aziji.



On je istakao da sve dok je samo jedan američki vojnik u Afganistanu, nastavit će se džihad.