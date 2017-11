Napadač u crkvi u Teksasu pobjegao iz psihijatrijske bolnice 2012. godine

Devin Patrick Kelley

Muškarac koji je ubio 26 vjernika u crkvi u Teksasu pobjegao je iz psihijatrijske ustanove 2012. godine, navedeno je u policijskom izvještaju.

Službenicima policije El Pasoa, koji su priveli Devina Kelleya prije pet godina, tada je rečeno da je on "opasan po sebe i po druge", izvještava BBC.



Kelley je uhapšen u junu 2012. godine na autobuskoj stanici u centru El Pasoa nakon što je pobjegao iz Zavoda za bihevioralno zdravlje Peak u Santa Teresi, savezna država New Mexico, oko 160 kilometara dalje.



Kelley je bio upućen u ovu ustanovu nakon što je suočen s vojnim sudom zbog napada na svoju bivšu suprugu i posinka dok je služio rok u američkoj ratnoj avijaciji.



On je "pokušavao da provede prijetnje smrću" nad svojim "vojnim zapovjednim lancem", navodi se u izvještaju.



Policajci tvrde da je Kelleyu trebalo biti zabranjeno da posjeduje oružje zbog optužbe za fizički napad.