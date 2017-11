Najmanje troje ubijenih u pucnjavi u Coloradu, napadač u bjekstvu

Najmanje tri osobe ubijene su u pucnjavi u prodavnici Walmart, u prigradskom naselju Denvera u Coloradu, nakon čega je iz policije saopćeno da niko još nije pritvoren nakon incidenta.

Najmanje tri osobe ubijene su u pucnjavi u prodavnici Walmart, u prigradskom naselju Denvera u Coloradu, nakon čega je iz policije saopćeno da niko još nije pritvoren nakon incidenta.

Walmart shooting incident, person and vehicle of interest, remain anonymous, call Crime Stoppers 720-913-7867 pic.twitter.com/PFNbEALpbG — Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) November 2, 2017

Policija u Thorntonu, Colorado, nije objavila informacije o okolnostima pucnjave ili ko je bio odgovoran za pucnjavu.Poznato je da su dva muškarca ubijena na mjestu događaja, a da je žena povrijeđena tokom pucnjave podlegla u bolnici, objavila je Thornton policija na Twitteru.Uz to su objavili i fotografiju muškarca u crnoj jakni, koji bi mogao biti osumnjičen za napad u Walmartu."Detektivi trenutno pregledaju snimke sigurnosn kamere i ispituju svjedoke kako bi došli do osumnjičenih", istakla je policija na Twitteru.Iz policije kažu da do sada niko nije uhapšen.