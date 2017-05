Hendersonov otok i Otočje Pitcairn prekriveni su sa 18 tona plastike, što je najveća gustoća antropogenih ostataka zabilježenih bilo gdje u svijetu.

Hendersonov otok i Otočje Pitcairn prekriveni su sa 18 tona plastike, što je najveća gustoća antropogenih ostataka zabilježenih bilo gdje u svijetu.

Foto: Jennifer Lavers

Foto: Jennifer Lavers

Otočje Pitcairn te nenaseljeni koraljni grebeni i atoli toga područja su među najudaljenijim i najzagađenijim mjestima na svijetu. Na tom području naučnici su pronašli najveću gustoću antropogenih ostataka zabilježenih bilo gdje na svijetu s 99,8 posto onečišćenih plastičnih masa.Na ovom nenaseljenom otočju nalazi se skoro 18 tona plastike (4.500 predmeta po metru kvadratnom bilo je pokopano na dubini od 10 cm) što je pokazatelj katastrofalne zagađenosti mora.Jennifer Lavers s Instituta za morske i antarktičke studije Univerziteta Tasmanija rekla je za Guardian da je količina plastičnog zagađenja na otoku Henderson prkosila njenim očekivanjima."Bila sam na nekim najzabačenijim otocima na svijetu i bez obzira na to gdje sam bila, koje godine i na kojem dijelu okeana, priča je uvijek bila ista: plaže su prepune dokaza o ljudskim aktivnostima. Međutim, mislila sam da je iznimna udaljenost otoka Henderson neka vrsta zaštite. Nisam bila u pravu", rekla je Lavers ističući kako ju je količina plastičnog otpada ostavila bez riječi.Pronašla je stotine rakova koji su živjeli u smeću."Mi im ne pružamo dom, to nije dobro za njih. ova plastika je stara, lomljiva, oštra i toksična. Tragično je gledati kako se ovi prekrasni rakovi bore i otimaju, živeći u našem otpadu", istakla je.Otok Henderson nalazi se na UNESCO-ovom popisu svjetske baštine i jedan je od rijetkih atola na svijetu čiju ekologiju ljudska ruka nije takla. Ovaj otok obuhvata samo 3.700 hektara, a ima 10 endemskih vrsta biljaka, četiri vrste kopnenih ptica i izuzetnu biološku raznolikost. Zahvaljujući svojoj izolaciji donedavno je bio zaštićen od većine ljudskih aktivnosti. Lavers ističe da ne postoji dio svijeta koji nije pod utjecajem plastičnog otpada."Daleki otoci, kao i morske ptice i kornjače, služe kao čuvari zdravlja šireg morskog ekosistema jer se, filtrirajući okean, ponašaju poput sita. Henderson je najzagađeniji i najudaljeniji otok na cijelom svijetu, ukazuje na opseg problema i količinu proizvodnje plastike na globalnom nivou", rekla je.Ističe da je na ovom otoku bilo boca i posuda iz svih dijelova svijeta, od Njemačke preko Kanade do Novog Zelanda te da svaka država snosi odgovornost."I pojedinci i vlade igraju značajnu ulogu u smanjenju količine plastičnog materijala koji zagađuje svjetske okeane. Nemojmo čekati riječ nauke. Nemojmo raspravljati o tome. Učinimo nešto", poručila je Lavers.