Uragan Irma pogodio je Miami, jedan od najvećih gradova u SAD-u čije šire područje predstavlja dom za oko 5,5 miliona stanovnika.

Takozvano "oko uragana" pogodilo je krajnji jug Floride danas oko 13 sati po našem vremenu, a Miami koji se nalazi oko 150 do 200 kilometara istočno u posljednjih sat vremena bilježi udare vjetrova brzine i do 160 kilometara na sat.Irma je trenutno uragan četvrte kategorije koji može dostići brzinu vjetra i do 200 kilometara na sat. Ulice Miamija su prazne, njima se kreću samo najhrabriji reporteri koji obavještavaju javnost o jačini oluje, a oko njih vjetar čupa saobraćajne znakove i lomi drveće.Meteorolozi predviđaju da će već sutra Irma spasti na treći kategoriju jer kopno po pravilu slabi uragane koji se "hrane" toplotom okeana. Put uragana se predviđa u pravcu sjevera gdje će naposljetku okončati kao tropska depresija iznad središta SAD-a.