May se ne slaže s Trumpovom odlukom: Ministrima Velike Britanije naredila da kontaktiraju kolege iz SAD-a

Premijerka Velike Britanije Theresa May kazala je ministrima vanjskih i unutrašnjih poslova svoje zemlje da kontaktiraju svoje američke kolege o zabrani putovanja koje je nametnuo predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Trump.

Foto: EPA

Boris Johnson i Amber Rudd će kolegama iz SAD-a predstaviti svoju vizinu zabrane ulaska izbjeglicama iz sedam, većinom muslimanskih zemalja i to više od 90 dana.



May je inače na udaru britanske javnosti jer ranije nije osudila Trumpovu odluku.



Nakon što je na početku kazala da SAD same odluče o svojoj politici kada je riječ o izbjeglicama, kasnije je izjavila da se ne slaže s ovakvim pristupom i da je neće shvatiti ozbiljno, dodajući da ona može utjecati na britanske državljane.



Konzervativni britanski političar Nadhim Zahawi, koja je rođen u Iraku, jedan je od onih koji su rekli da neće biti u mogućnosti putovati u SAD, dok je privremena zabrana na snazi.



Britanski olimpijski prvak Mo Farah, koji je rođen u Somaliji i živi u SAD-u, također je rekao da je duboko zabrinut i da ne može doći vidjeti svoju djecu.