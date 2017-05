Mark Zuckerberg konačno diplomirao: Facebook je popunio prazninu u životima ljudi

Foto: Video screenshot

Propali student koji je osnovao Facebook, Mark Zuckerberg, konačno je danas dobio svoju diplomu i održao svoj 366. govor na Harvardu.

Zuckerberg je započeo svoj govor na Harvardu kazavši da je to najbolji univerztet na svijetu, poručivši kroz šalu studentima da su uspjeli nešto što on nikad nije.



"Ja ću uvijek dijeliti ono što sam naučio o svojoj generaciji i svijetu, sa svim onim što smo zajedno izgradili", kazao je Zuckerberg, dodavši da je to osobno važno za njega.







On je opisao kako su mu na putovanjima širom zemlje ljudi govorili da je kroz Facebook uspio popuniti prazninu u njihovim životima.



Također je u dirljivom govoru Zuckerberg ispričao kako su mu sa Harvarda zaprijetili izbacivanjem zbog Facebooka, kazavši da je tada upoznao Priscillau Chan.



Na svom Facebook profilu Zuckerberg je napisao "Mama, rekao sam ti da ću se jednog dana kući vratiti s diplomom".