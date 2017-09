Malezija: U požaru u vjerskoj školi za dječake poginule 24 osobe

Foto: EPA-EFE

Najmanje 24 osobe su poginule u požaru koji je rano jutros izbio u domu za učenike u islamskoj školi za dječake u malezijskoj prijestonici Kuala Lumpur, saopšteno je iz lokalne vatrogasne jedinice.

U saopštenju se navodi da je uzrok požara, najvjerovatnije kratak spoj, a moguće je i to da je požar izazvao električni kalem koji se koristi protiv komaraca.



Šef policije u Kuala Lumpuru Amar Sing je izjavio da su u požaru koji je izbio u dijelu za spavanje, koji se nalazi na gornjem spratu trospratnice poginula 22 učenika uzrasta od 13 do 17 godina, kao i dvojica nadzornika i dodao da je uzrok smrti najvjerovatnije gušenje.



On je dodao da još nije poznat tačan broj žrtava jednog od najgorih požara u Maleziji u posljednje dvije decenije.



Zamjenik direktora odjeljenja za spasavanje u požarima Sojman Džahid izjavio je kako su učenici pokušali da izađu kroz prozore, ali da to nije bilo moguće, zbog rešetki koje su postavljene na sve prozore.



Sojman je dodao da je u toku istraga o pravom uzroku požara.