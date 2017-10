Madrid dao novi rok Puigdemontu da odustane od nezavisnosti

Foto: EPA-EFE

Vlada Španije će preuzeti kontrolu nad Katalonijom i direktno upravljati ovim regionom ukoliko katalonski lider Carles Puigdemont ne odustane od osamostaljenja do 10.00 sati u četvrtak, 19. oktobra, rekala je danas potpredsjednik Vlade Soraya Saenz de Santamaria.

"Puigdemont još ima priliku da počne da rješava ovu situaciju. On mora da odgovori `da` ili `ne` na deklaraciju o nezavisnosti", rekla je Saenz de Santamaria.



Madrid je dao rok Pudždemonu do danas u 10.00 sati da razjasni svoj stav o nezavisnosti, ali on nije direktno odgovorio na ovo pitanje.