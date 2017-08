Macron traži podršku za strožu regulaciju rada jeftine radne snage

Foto: EPA

Francuski predsjednik Emmanuel Macron dobio je u četvrtak od Rumunije blagu podršku za strožu regulaciju rada jeftine radne snage iz istočnoevropskih zemalja, no ipak dovoljnu za ocjenu da će do kraja godine imati sporazum.

Macron je krenuo na turneju po Austriji, Rumuniji i Bugarskoj kojom želi osigurati podršku za jačanje evropskih standarda u radu izaslanih radnika čime bi se smanjio izvoz jeftine radne snage iz istočne u zapadnu Evropu. Rumunski predsjednik Klaus Iohannis rekao je nakon sastanka s Macronom da zemlje istočne i zapadne Evrope žele riješiti to pitanje, no nije rekao što je za njega prihvatljivo.



Macron želi izmijeniti propise za rad "izaslanih radnika" jer smatra da postojeći sistem stvara nepoštenu konkurenciju u zapadnim zemljama kao što su Francuska i Njemačka.



Evropska direktiva omogućuje poduzećima da šalju radnike u druge države članice na određeni rok. Zapadnoevropske zemlje boje se dampinga radne snage jer poslodavci imaju obvezu platiti izaslanim radnicima samo minimalnu plaću propisanu u zemlji domaćinu, a socijalno osiguranje plaćaju u domovini.



U srijedu je Macron dobio podršku Slovačke i Češke Republike i to je njegova simbolična pobjeda nakon nastojanja euroskeptičnih vlada Poljske i Mađarske da blokiraju reformu evropske radne direktive.