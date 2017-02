Jaka oluja koja je pogodila jug Californije i donijela obilne bujice kiše i poplave uzrokovala je otvaranje rupe u Studio Cityju, naselju u Los Angelesu.

A sinkhole in #studiocity caused two cars to fall in and one driver was injured. pic.twitter.com/XzoX2jOSKh #studiocitysinkhole — Our Ride Life (@TheSportsCarGuy) 18. veljače 2017.

#ICYMI: Two cars plunged into a sinkhole in Studio City amid a powerful storm last night. https://t.co/F5fY2SGxeq pic.twitter.com/osqpxMBI9h — NBC Bay Area (@nbcbayarea) 18. veljače 2017.

Made it out of this L.A. sinkhole ALIVE: airbags deployed & this car filled w/ water but she opened door & stood on roof & F.D. rescued her. pic.twitter.com/SAtPuwallr — Mike Seidel (@mikeseidel) 18. veljače 2017.

A second sinkhole eats a fire truck in #SanBernardino. California already had bad roads and now this. Be careful. pic.twitter.com/2Iqyp0XjGD — Our Ride Life (@TheSportsCarGuy) 18. veljače 2017.

U rupu duboku oko šest metara na tamošnjem bulevaru u petak navečer upala su dva automobila, a vatrogasci su odmah krenuli u akciju spašavanja.Visokim merdevinama uspjeli su spasiti 48-godišnju ženu koja je odvezena u bolnicu u stabilnom stanju. Prethodno je ispričala kako je osjetila da se njen auto naginje nalijevo, a potom je nabasala na rupu. Vazdušni jastuci su se otvorili i voda je počela ulaziti u vozilo kada je pokušala otvoriti prozore. Ipak, uspjela je otvoriti vrata i popeti se na automobil odakle je pozvala pomoć.Priznala je da je strahovala kako bi mogla umrijeti, ali je onda začula vatrogasce kako joj odgovaraju na poziv u pomoć.Vozač drugog automobila uspio je izaći prije upadanja u rupu. Tokom današnjeg dana auti su izvučeni iz rupe, a sve je privuklo veliku pažnju prolaznika.U drugom ovakvom slučaju u blizini u rupi je završilo vatrogasno vozilo. Nije bilo povrijeđenih.